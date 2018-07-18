أكثر من 150 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنيشهد المسجد الأقصى المبارك، منذ صباح اليوم الأربعاء، اقتحامات واسعة لعصابات المستوطنين، من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.وأوضح شهود عيان، أن أكثر من 150 مستوطناً، اقتحموا المسجد في أقل من ساعة، منهم 120 مستوطناً، اقتحموا المسجد دفعة واحدة، في الوقت الذي لم تسمح به قوات الاحتلال إلا لحارس واحد من الأوقاف الإسلامية بالسير قرب المجموعة على بعد 20 متراً من آخر مستوطن.وكانت ما تسمى بجمعية "نساء بالأخضر" الدينية اليهودية، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في مسيرة ليلية حاشدة مساء يوم السبت المقبل 21 تموز/ يوليو الجاري، في القدس القديمة، بذكرى ما أسمته "خراب الهيكل".