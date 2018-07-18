عاجل

  • الحركة الأسيرة تعلن البدء في إضراب تصاعدي عن الطعام تنديداً بسياسات الاحتلال

عربي

الكونجرس الأمريكي يُناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

الكونجرس الأمريكي يُناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب مدير وزارة الخارجية الأسبق، دوري غولد، الولايات المتحدة، دعم الجهود الساعية لنيل الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وذلك خلال ندوة نقاش في الكونجرس الأمريكي حول الملف.

وحسب ما أورد موقع (عرب 48) فقد تمت مناقشة الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، كما بحثث مستقبل هضبة الجولان السورية المحتلة، ومدى موافقة واشنطن على فرض السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.

وحسب المركز "الأورشليمي" لشؤون المجتمع والدولة ومقره بالقدس المحتلة، فإن الكونغرس الأميركي عقد هذه الندوة التي وصفها بـ"المهمة"، حيث بحثت مدى أهمية اعتراف واشنطن بفرض السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

وتم هذا النقاش من خلال ندوة تحت عنوان "أفق جديد في العلاقات الأميركية الإسرائيلية: من نقل السفارة إلى القدس وحتى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان"، برئاسة عضو الكونغرس، رون ديسانتس، وذلك حسبما أفاد المركز "الأورشليمي" على موقعه الإلكتروني.

وبادر للندوة في الكونغرس رئيس المركز "الأورشليمي" لشؤون الدولة والمجتمع، الدكتور دوري غولد، الذي كان بالسابق المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وتناقش الندوة مدى أهمية الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية بالنسبة للأمن القومي الأميركي، وهو الأمر الذي ناقشه غولد في ندوة مشابهة في موسكو، في شهر شباط / فبراير الماضي.

وأتت الندوة عقب أعمال قمة هلسنكي التي جمعت الرئيسين، الأمريكي والروسي، حيث تم مناقشة مستقبل سورية، والخلافات بين إسرائيل وإيران، والتموضع الإيراني بسورية، وسبل الحفاظ على مصالح وأمن إسرائيل.

وحضر غولد بالسابق، ندوة حول نقل السفارة الأميركية للقدس، قبل إعلان الرئيس، دونالد ترامب، نقلها في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017، حيث شدد غولد على اعتبار "القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل".

أخبار ذات صلة

الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

(إسرائيل هيوم): السعودية تلعب مع إسرائيل لعبة مُزدوجة

(إسرائيل هيوم): السعودية تلعب مع إسرائيل لعبة مُزدوجة

&#39;المثلية ليست جُرما&#39;.. ترحيب بقرار قضائي في لبنان

'المثلية ليست جُرما'.. ترحيب بقرار قضائي في لبنان

رد حكومي على شائعات إضافة مادة للخبز تُقلل السكان بمصر

رد حكومي على شائعات إضافة مادة للخبز تُقلل السكان بمصر

إقرار قانون يُلزم المسؤولين الحكوميين بتونس بالكشف عن ثرواتهم

إقرار قانون يُلزم المسؤولين الحكوميين بتونس بالكشف عن ثرواتهم

قرار أُممي بشأن أرملة القذافي وابنته عائشة

قرار أُممي بشأن أرملة القذافي وابنته عائشة

فيديو: مُعارض سوري يدعو بن سلمان لزيارة إسرائيل

فيديو: مُعارض سوري يدعو بن سلمان لزيارة إسرائيل

محكمة لبنانية تُؤجل محاكمة أحمد الأسير في قضية الإعدام

محكمة لبنانية تُؤجل محاكمة أحمد الأسير في قضية الإعدام

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال هدم 63 منشأة في القدس منذ بداية العام

الاحتلال هدم 63 منشأة في القدس منذ بداية العام

إصابتان في انفجار عرضي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

إصابتان في انفجار عرضي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُعلن بدء المرحلة الثانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

صندوق الاستثمار الفلسطيني يُعلن بدء المرحلة الثانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

إصابة خمسة عمال في حادث سير جنوب الخليل

إصابة خمسة عمال في حادث سير جنوب الخليل

بأسلوب تشويقي جمع الكلمة والرقم والرمز... بالتل تُطلق حملة &#34;أوعك تنفلم&#34;

بأسلوب تشويقي جمع الكلمة والرقم والرمز... بالتل تُطلق حملة "أوعك تنفلم"

ادعيس يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى لمواجهة مسيرة المستوطنين السبت المقبل

ادعيس يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى لمواجهة مسيرة المستوطنين السبت المقبل

بنك الأردن يطلق نظاما إلكترونيا جديدا لخدمات الإنترنت البنكي

بنك الأردن يطلق نظاما إلكترونيا جديدا لخدمات الإنترنت البنكي

قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة في رام الله

قوات الاحتلال تقتحم حي الطيرة في رام الله

منوعات

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي &#34;عانقت وقبلت&#34;ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

بتهمة التحرش..إيداع الفتاة التي "عانقت وقبلت"ماجد المهندس دار الرعاية.. وهذا ما ينتظرها

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

فيديو: بالمايوه المشجر.. فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها من الساحل الشمالي

هيدي كرم بصور جريئة وشعر &#34;منكوش&#34;.. وجمهورها مصدوم

هيدي كرم بصور جريئة وشعر "منكوش".. وجمهورها مصدوم

بالفيديو: ما حقيقة إبتلاع المسرح لـ&#34;جو رعد&#34; بسبب حماسه الزائد؟

بالفيديو: ما حقيقة إبتلاع المسرح لـ"جو رعد" بسبب حماسه الزائد؟

ريهانا تريد إنجاب أطفال .. لكن ليس من حبيبها السعودي

ريهانا تريد إنجاب أطفال .. لكن ليس من حبيبها السعودي

كندة علوش تسخر من صورتها وهي طفلة قبل أن يسخر الآخرين

كندة علوش تسخر من صورتها وهي طفلة قبل أن يسخر الآخرين

أيمن زيدان في أحضان والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

أيمن زيدان في أحضان والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

ميغان ماركل ترفض انتعال الأحذية المسطحة والسبب غير متوقع

ميغان ماركل ترفض انتعال الأحذية المسطحة والسبب غير متوقع

بدت مثل الحورية.. درة تشعل &#34;انستجرام&#34; بملابس البحر

بدت مثل الحورية.. درة تشعل "انستجرام" بملابس البحر

بعد انفصالهما في شهر العسل.. وليد فواز يصدم الجمهور: مي سليم لازالت زوجتي

بعد انفصالهما في شهر العسل.. وليد فواز يصدم الجمهور: مي سليم لازالت زوجتي

عربي

الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

الحوثيون يعرضون تسليم ميناء الحديدة باليمن للأمم المتحدة

الكونجرس الأمريكي يُناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

الكونجرس الأمريكي يُناقش الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري

(إسرائيل هيوم): السعودية تلعب مع إسرائيل لعبة مُزدوجة

(إسرائيل هيوم): السعودية تلعب مع إسرائيل لعبة مُزدوجة

&#39;المثلية ليست جُرما&#39;.. ترحيب بقرار قضائي في لبنان

'المثلية ليست جُرما'.. ترحيب بقرار قضائي في لبنان