شؤون فلسطينية

إسرائيل لحماس: وقف البالونات الحارقة قبل الجمعة أو حرب عسكرية واسعة بغزة

إسرائيل لحماس: وقف البالونات الحارقة قبل الجمعة أو حرب عسكرية واسعة بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي: إن المستوى السياسي في إسرائيل، أبلغ المستوى العسكري بالتجهز لحملة عسكرية واسعة في غزة، ما لم تتوقف عمليات إطلاق البالونات الحارقة.

وحسب القناة، ووفق التقديرات، فإن تل أبيب تضع أمامها يوم الجمعة المقبل كحد أقصى لوقف إطلاق البالونات الحارقة، وإلا فإنها ستضطر إلى شن حملة عسكرية واسعة.

وأضافت القناة، أن السلطات الإسرائيلية، بعثت برسائل عدة إلى حركة (حماس) من خلال الاستخبارات المصرية حول ذلك، فيما ردّت الحركة برسالة أخرى عبر الاستخبارات المصرية. 

وتابعت: "على ما يبدو أن حماس فهمت الرسالة، وتم بالفعل بدء نشر قوات من حركة حماس بهدف منع إطلاق البالونات الحارقة"، حسب القناة الإسرائيلية.

وأردفت بالقول: "إلا أن حماس تريد وقف إطلاق البالونات الحارقة بعد أن تحقق إنجازاً ما"، معتبرةً في السياق أن حماس تريد مقابل ذلك استمرار فتح معبر رفح البري بين غزة ومصر، والحصول على تسهيلات للوضع الإنساني في القطاع.

من ناحيتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن حركة حماس أوعزت لنشطائها بضرورة وقف إطلاق البالونات الحارقة.

وأضافت الصحيفة: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أصدرت حماس تعليمات لنشطائها بعدم إطلاق المزيد من البالونات الحارقة".

وتابعت: "جاء قرار حماس التكتيكي بعد ضغوط شديدة من مصر على المنظمة في الأيام الأخيرة في أعقاب رسائل من إسرائيل أنه في حال استمرار إطلاقها، ستبدأ حملة عسكرية ضد قطاع غزة".

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