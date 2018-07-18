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شاهد: طرد صحفي فلسطيني من مؤتمر (بوتين- ترامب) لهذا السبب

شاهد: طرد صحفي فلسطيني من مؤتمر (بوتين- ترامب) لهذا السبب
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
تداولت وسائل إعلام عالمية، مقطع فيديو للحظة طرد صحفي فلسطيني، حضر مؤتمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الاثنين، في العاصمة الفنلندية (هلسنكي).

وفور قيامه برفع لافتة كتب عليها "معاهدة حظر الأسلحة النووية"، تدخل رجال الأمن لإبعاد الصحفي الفلسطيني، سام حسيني، المقيم في الولايات المتحدة.

وقال صحفيون، إن سام حسيني حضر إلى مؤتمر هلسنكي لنقل وقائعه لصالح مجلة (ذا ناشن) الأسبوعية في الولايات المتحدة، وهو يعمل أيضا مديراً للاتصالات في معهد "Institute of Public Accuracy" بواشنطن.

وأبدت مجلة (ذا ناشن)، (The Nation) استياءها من الطريقة التي عُومل بها الحسيني، والذي أُخرج بالقوة من قاعة المؤتمر.

يذكر، أن اللافتة التي رفعها الصحفي الفلسطيني، تشير إلى أول معاهدة دولية من نوعها بشأن حظر الأسلحة النووية، والتي تبنتها الأمم المتحدة يوم السابع من تموز/ يوليو 2017، بعد موافقة نحو ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية، رغم معارضة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقوى نووية أخرى.

 

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