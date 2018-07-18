شؤون فلسطينية

الأحمد يكشف تفاصيل جديدة بملف المصالحة ولقاءه بالمسؤولين المصريين

الأحمد يكشف تفاصيل جديدة بملف المصالحة ولقاءه بالمسؤولين المصريين
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد: إن القيادة المصرية تعمل على بلورة رؤية لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركته وحركة حماس، مشدداً على أن الأيام والساعات القادمة ستشهد اتصالات حثيثة ومتسارعة ومكثفة، قد تتوج بإعلان المصالحة الفلسطينية على قاعدة تطبيق ما اتفق عليه في اتفاقات المصالحة السابقة.

وأوضح الأحمد، وفق ما أوردت وكالة (فلسطين اليوم) المحلية، أن ما نقلته المخابرات المصرية بقيادة رئيسها عباس كامل، وطاقم المخابرات المسؤول عن الملف الفلسطيني- الذين التقوا وفد حركة حماس- يبعث على التفاؤل والارتياح الشديد في إنجاز ملف المصالحة، مشيراً إلى أن الحديث عن التفاصيل بشكل محدد سيكون بعد بلورة الجانب المصري للأفكار النهائية، وبعد الانتهاء من اللقاءات التي تجريها مصر الآن مع أكثر من طرف.

وبين الأحمد، أن وفد حركة فتح الذي زار القاهرة برئاسته لم يلتق وفد حركة حماس مطلقاً، مشيراً إلى أنَّ المخابرات المصرية عقدت لقاءات ثنائية من جانبها مع حركته وحركة حماس.

وأضاف الأحمد: "هناك رؤية مصرية، وأنا متفائل جداً بإنهاء الانقسام الفلسطيني في هذه الجولة من الحوار، وأعتقد أن المصريين لا يطرحون شيئاً في الهواء، لافتاً إلى أن مصر تبذل جهوداً جبارة لإنجاز المصالحة الفلسطينية".

ونوه الأحمد إلى أنَّ حركته، أبلغت الجانب المصري أنها وضعت تصرفاتها وقراراتها تحت تصرف القيادة المصرية، مشيراً إلى أنَّ اللجنة العليا لوضع قطاع غزة وإزالة أسباب الانقسام، قدمت تقريرها للرئيس محمود عباس، وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحثت جميع الأطراف على إنهاء الانقسام، تنفيذاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، ذاكراً أنَّ من التوصيات الرئيسية للجنة أن ملف المصالحة لا يحتاج وسطاء جدد غير الأشقاء المصريين، وأن يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقات السابقة من جولات المصالحة.

وذكر الأحمد، أن قيادة السلطة مرتاحة للدور الذي تبذله مصر في سياق ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة (صفقة القرن)، داعياً في الوقت ذاته حركة حماس إلى العمل الجاد لإتمام المصالحة في هذه المرحلة الحساسية من تاريخ شعبنا الفلسطينية، قائلاً "من يريد قبر صفقة القرن بكل مسمياتها وإلى الأبد، فعليه أن يتجاوب مع الجهود المصرية، ويجب أن يكون متفائلاً حتى يعطي نفسه القوة للتحرك بهذا الاتجاه".

وأشار الأحمد إلى أن وفد حركة فتح برئاسته، التقى وفد حركة الجهاد الإسلامي في القاهرة، وبحث معهم سبل ترتيب البيت الداخلي، وسبل التصدي لـ (صفقة القرن)، آملاً أن تتوج جهود المصالحة الجديدة بإعلان مصالحة بشكل يزيل جميع أسباب الانقسام.

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