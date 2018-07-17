شؤون فلسطينية

منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات اسرائيل بقرية الخان الاحمر

منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات اسرائيل بقرية الخان الاحمر
رام الله - دنيا الوطن
طالب احمد تميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الانسان في قرية الخان الاحمر شرقي القدس، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

وقال التميمي في بيان صحفي بان الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في قرية الخان الاحمر شرقي القدس المحتلة، وسعيها الى تهجير سكانها قسريا هو اعتداء صارخ على حقوق الانسان وجريمة حرب واستهتار بالقانون الدولي .

وأشاد رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بالوقفة الوطنية لشعبنا وقيادته مع اخوتهم في الخان الاحمر للتصدي لمخططات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة الى تصفية الوجود الفلسطيني في القدس وسرقة اراضي الفلسطينيين .

وختم التميمي تصريحه بمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، معتبرا ان رد الفعل الدولي الهزيل على جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو ماشجع الاحتلال وحكومته بالاستمرار في هذه الانتهاكات.

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