اللواء النتشة يستقبل الاسير الفتى حسان التميمي ويعده بالعلاج

واطلع اللواء النتشة على الوضع الصحي للفتى التميمي والذي فقد بصره نتيجة الاهمال الطبي له أثناء اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال التي رفضت في حينه نقله للمستشفى لتلقي العلاج نظرا لوضعه الصحي الخاص.





كما وعد اللواء النتشة الفتى حسان التميمي بمتابعة امكانية علاجه في المشافي التركية.



وحمل النتشة حكومة الاحتلال مسؤولية حياة مئات الاطفال القابعين في غياهب الاحتلال.



ودعا مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية وبالاخص التي تعنى بحقوق الانسان الى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية الاف الاسرى الفلسطينين.



من جهته شكر الطفل التميمي اللواء بلال النتشة على هذه اللفتة الكريمة.





من الجدير ذكره انه كان في استقبال الفتى التميمي وفد وكادر من المؤتمر الوطني الشعبي للقدس.



رام الله - دنيا الوطناستقبل اللواء بلال النتشة الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اليوم في مقر المؤتمر الاسير المحرر الفتى حسان مزهر التميمي.