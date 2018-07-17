حركة المبادرة الوطنية تُرحب بتقدم جهود المصالحة الوطنية





وقالت حركة المبادرة في بيان صدر عنها اليوم: إن إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني، يمثل استجابة لمطالب الشعب الفلسطيني، وهو الضمانة الحقيقية لإفشال ما يسمى بـ (صفقة القرن) وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.





ودعت حركة المبادرة إلى الإسراع في تذليل كل العقبات لتحقيق المصالحة الشاملة، وإلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الفئوية والشخصية.



رام الله - دنيا الوطنعبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن ترحيبها بتقدم جهود المصالحة الوطنية، وأكدت تقديرها الكبير للجهود المصرية التي تبذل لتحقيق ذلك.