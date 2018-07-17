شؤون فلسطينية

حركة المبادرة الوطنية تُرحب بتقدم جهود المصالحة الوطنية

حركة المبادرة الوطنية تُرحب بتقدم جهود المصالحة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن ترحيبها بتقدم جهود المصالحة الوطنية، وأكدت تقديرها الكبير للجهود المصرية التي تبذل لتحقيق ذلك.

وقالت حركة المبادرة في بيان صدر عنها اليوم: إن إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني، يمثل استجابة لمطالب الشعب الفلسطيني، وهو الضمانة الحقيقية لإفشال ما يسمى بـ (صفقة القرن) وكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت حركة المبادرة إلى الإسراع في تذليل كل العقبات لتحقيق المصالحة الشاملة، وإلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الفئوية والشخصية.

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