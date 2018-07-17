رئيس مجلس النواب الأمريكي: روسيا تدخلت في انتخاباتنا









وكشف رئيس مجلس النواب، أنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي بعد قمة هلسنكي.

وعقب قمة ترامب- بوتين، أمس الاثنين، أصدر رايان بيانًا، دعا فيه ترامب إلى اعتبار روسيا ليست حليفاً للولايات المتحدة، ويجب أن تخضع للمساءلة عن التدخل في انتخابات عام 2016.



وانتقد عدد من السياسيين الأمريكيين القمة الأمريكية الروسية، خصوصاً وأنها تأتي بعد أيام قليلة من توجيه الإدعاء العام الأمريكي، اتهامه لـ 12 ضابطًا من الاستخبارات الروسية، بالتورط في قرصنة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ما ساهم بفوز ترامب بالرئاسة.



وكان ترامب قد استبعد مرارًا أن تكون روسيا قد تدخلت في انتخابات بلاده الرئاسية عام 2016، لمساعدته في الفوز بالرئاسة أمام منافسته عن الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون. وقال في هذا السياق: "يجب أن يسمح له (لمولر) بإنهاء تحقيقه والقيام بعمله كما يجب، إذ لم يتغير شيء".وكشف رئيس مجلس النواب، أنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي بعد قمة هلسنكي.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيسمجلس النواب (إحدى غرفتي الكونغرس) الأمريكي، بول رايان: "إن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016".جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس النواب، الثلاثاء، في مبنى الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن.وتأتي تصريحات رايان (من الحزب الجمهوري)، مناقضة لما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، أمس الاثنين.وأكد ترامب في أعقاب القمة، أنه لا يرى سبباً يجعل روسيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية، ما جر عليه انتقادات واسعة من قبل عدد من السياسيين الأمريكيين، خصوصًا وأن تقارير استخباراتية أمريكية، أكدت أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية.وقال رايان: "لنكن واضحين، روسيا تحاول تقويض الديمقراطية ونزع الشرعية عنها، حتى تبدو هي بشكل أفضل"، مضيفاً: "نحن نعلم أنهم تدخلوا في انتخاباتنا، وفرضنا عقوبات على روسيا من أجل محاسبتها، والأهم من ذلك، هو التأكد من أنهم لن يفلتوا من جديد".ودعا رايان إلى استكمال التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص، روبرت مولر، حول الانتخابات الأمريكية.