غدا.. فتح معبر رفح بكلا الاتجاهين أمام المواطنين.. وداخلية غزة توضح آلية السفر بالاسماء





بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء، سيكون للحافلات المرجعة من عمل امس الاثنين، وما تبقى من الحافلتين الثانية والثالثة من كشف يوم 12/7/2018.





وطالبت وزارة الداخلية، المسافرين التواجد عند الساعة السابعة من صباح غدٍ الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة في الوقت ذاته إلى أن صالة أبو يوسف النجار ستكون مغلقة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة معبر رفح البري، أن المعبر سيُفتح غداً الأربعاء في كلا الاتجاهين لسفر وعود المواطنين من وإلى قطاع غزة.يشار إلى أن السلطات المصرية قد اعلنت أمس الاثنين عن اعادة حافلة المسافرين الوحيدة، التي غادرت القطاع باتجاه الجانب المصري من (معبر رفح) البري، بسبب خلل فني في نظام الحاسوب والاتصالات لديها.