الرئيس يُعزي الدكتور أبو هولي بوفاة والدته

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم، الثلاثاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، معزياً بوفاة والدته المرحومة الحاجة (أم كمال).وأعرب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي عن تعازيه الحارة بوفاة الفقيدة، سائلاً الله عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.وأعرب مختار عشيرة أبو هولي في الوطن والشتات، والدكتور أحمد أبو هولي وذوو الفقيدة عن تقديرهم البالغ لمواساة الرئيس لهم في مصابهم الجلل، ما كان له الأثر الطيب في نفوسهم، داعين المولى جل وعلا، أن يحفظ سيادته من كل سوء ومكروه، ويديمه بنعمة الصحة والعافية، وأن يجعل مواساته في ميزان حسناته.