دولي

مسؤول إيراني: مستعدون لتخصيب اليورانيوم إن فشلت المفاوضات مع أوروبا

مسؤول إيراني: مستعدون لتخصيب اليورانيوم إن فشلت المفاوضات مع أوروبا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
للمرة الثالثة، أعلن بهروز كمالوندي، نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية، والناطق بلسانها اليوم، الثلاثاء، أن طهران تستعد لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إذا فشلت المفاوضات مع الأوروبيين في إنقاذ الاتفاق النووي.

وقال كمالوندي خلال مؤتمر صحفي في طهران: "اتخذنا إجراءات بهدف التحضير في نهاية المطاف لزيادة مستوى تخصيب (اليورانيوم) إذا كان ذلك ضرورياً، واذا فشلت المفاوضات مع الأوروبيين"، مؤكداً التزام إيران بتنفيذ تعهداتها حسب الاتفاق النووي، ولكن في الوقت نفسه، نأخذ في الاعتبار كل السيناريوات (الممكنة) ونستعد، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).

وكان قد أعلن كمالوندي الشهر الماضي، أن بلاده ستبدأ في تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو، وستقوم بتركيب معدات جديدة في منشأة نطنز، إذا انسحبت من الاتفاق النووي الموقع مع قوى عالمية.

وبينما كان خامنئي طالب بضمانات من الأوروبيين، كان روحاني أعلن استعداد طهرن للتفاوض مع بقية الدول الأطراف في الاتفاق، لكنها لن تتوانَ عن استئناف تخصيب اليورانيوم إذا فشلت هذه المفاوضات. 

وقال روحاني "اعتباراً من هذه اللحظة فإن الاتفاق النووي هو بين إيران وخمس دول" أي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وعقّب كمالوندي في مؤتمر صحفي على مزاعم سرقة الأرشيف النووي الإيراني من قبل عملاء موساد، كما كشفت صحف إسرائيلية في الأيام الماضية. 

وقال: إن "الدول الأوروبية، ردت علي هذه القضية أيضاً، وأكدت بأنه ليس هناك شيء جديد، وأنهم يحاولون إثارة أجواء الهلع السابقة من خلال طرح مزاعم سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية وهم يكذبون كثيراً في هذا المجال".  

واعتبر أن الإسرائيليين يحاولون الإيحاء بأن إيران تسعي وراء امتلاك قنبلة نووية، وأن هذه القضية طرحت في إطار ملف (بي ام دي) وأخذت عينات حتى من موقع بارجين، وتم إغلاق هذا الملف في نهاية المطاف.

وكانت إيران على المسار السريع لحيازة قنبلة ذرية وقد نجحت بتخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم بدرجات كافية لصناعة القنبلة الذرية، ولكن مع ابرام الاتفاق النووي الذي هدف الى تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية وحلحلة الاقتصاد الإيراني بعض الشيء قبلت ايران بكبح جماح برنامجها النووي على أن تصل إيران خلال 15 عاماً إلى 190 ألف وحدة فصل مركزي المعدة لتخصيب اليورانيوم الثقيل، بينما كنا نتوقع أن تصل الى 250 ألف وحدة فصل خلال هذه المدة، ولكن ومع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بزيادة عددها بسرعة، وبالتالي "فإننا سنعمل على تسريع الوصول الى 190 ألف وحدة فصل خلال مدة تقل عن 15 سنة" كما قال كمالوندي.

وأتاح الاتفاق النووي الذي وقع في 14 تموز/ يوليو 2015 مع القوى الكبرى إخراج إيران من عزلتها عبر رفع قسم من العقوبات الدولية مقابل الحد من البرنامج النووي الايراني، بينما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات بحق إيران.

لكن برلين ولندن وباريس والاتحاد الأوروبي لا تزال متمسكة بالاتفاق وقدمت بداية تموز/ يوليو إلى إيران سلسلة "ضمانات" اقتصادية لإنقاذه، لكن طهران اعتبرت أنها غير كافية.

وتستمر المفاوضات بين الجانبين، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الاثنين، أنها قد تستغرق "أسابيع" بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس النواب الأمريكي: روسيا تدخلت في انتخاباتنا

رئيس مجلس النواب الأمريكي: روسيا تدخلت في انتخاباتنا

ترامب: لقائي مع بوتن كان أفضل من لقائي بقادة الناتو

ترامب: لقائي مع بوتن كان أفضل من لقائي بقادة الناتو

المحكمة الدستورية في إسبانيا تُعرقل أحدث محاولة لاستقلال كتالونيا

المحكمة الدستورية في إسبانيا تُعرقل أحدث محاولة لاستقلال كتالونيا

في مواجهة ترامب.. الاتحاد الأوروبي واليابان على وشك إبرام اتفاق تجاري &#34;تاريخي&#34;

في مواجهة ترامب.. الاتحاد الأوروبي واليابان على وشك إبرام اتفاق تجاري "تاريخي"

شاهد: مشاجرة نسائية في الكنيست الإسرائيلي بسبب &#34;أكمام&#34; فستان

شاهد: مشاجرة نسائية في الكنيست الإسرائيلي بسبب "أكمام" فستان

تفاصيل مُثيرة حول اعتقال الجاسوسة الروسية في الولايات المتحدة

تفاصيل مُثيرة حول اعتقال الجاسوسة الروسية في الولايات المتحدة

ماي تفوز بتصويت برلماني بعد رضوخها لضغوط بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

ماي تفوز بتصويت برلماني بعد رضوخها لضغوط بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

رئيس الحكومة المجرية يزور إسرائيل اليوم

رئيس الحكومة المجرية يزور إسرائيل اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

المالكي: ستواصل العمل لضمان احترام القيم العالمية التي يتضمنها ميثاق روما

المالكي: ستواصل العمل لضمان احترام القيم العالمية التي يتضمنها ميثاق روما

حركة المبادرة الوطنية تُرحب بتقدم جهود المصالحة الوطنية

حركة المبادرة الوطنية تُرحب بتقدم جهود المصالحة الوطنية

الرئيس يُعزي الدكتور أبو هولي بوفاة والدته

الرئيس يُعزي الدكتور أبو هولي بوفاة والدته

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس ويحرقون عشرات الدونمات

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس ويحرقون عشرات الدونمات

تقديرات إسرائيلية: التصعيد الأخير أثر على حماس وجولات قصيرة قد تحدث لاحقاً

تقديرات إسرائيلية: التصعيد الأخير أثر على حماس وجولات قصيرة قد تحدث لاحقاً

إعلام معبر رفح: استئناف العمل بعودة العالقين بعد إصلاح الخلل الفني

إعلام معبر رفح: استئناف العمل بعودة العالقين بعد إصلاح الخلل الفني

وزيرا التنمية الاجتماعية والأوقاف يطلقان الحملة الوطنية للأضاحي لصالح الفقراء

وزيرا التنمية الاجتماعية والأوقاف يطلقان الحملة الوطنية للأضاحي لصالح الفقراء

البنك العربي يحصل على موافقات السلطات الصينية لافتتاح فرعه في الصين

البنك العربي يحصل على موافقات السلطات الصينية لافتتاح فرعه في الصين

منوعات

ريهانا تريد إنجاب أطفال .. لكن ليس من حبيبها السعودي

ريهانا تريد إنجاب أطفال .. لكن ليس من حبيبها السعودي

كندة علوش تسخر من صورتها وهي طفلة قبل أن يسخر الآخرين

كندة علوش تسخر من صورتها وهي طفلة قبل أن يسخر الآخرين

أيمن زيدان في أحضان والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

أيمن زيدان في أحضان والدته.. والجمهور يتفاجأ بشكلها

ميغان ماركل ترفض انتعال الأحذية المسطحة والسبب غير متوقع

ميغان ماركل ترفض انتعال الأحذية المسطحة والسبب غير متوقع

بدت مثل الحورية.. درة تشعل &#34;انستجرام&#34; بملابس البحر

بدت مثل الحورية.. درة تشعل "انستجرام" بملابس البحر

بعد انفصالهما في شهر العسل.. وليد فواز يصدم الجمهور: مي سليم لازالت زوجتي

بعد انفصالهما في شهر العسل.. وليد فواز يصدم الجمهور: مي سليم لازالت زوجتي

أحلام تُغرّد بالفرنسيّة وتُثير موجة من السخرية.. والجمهور يُطالبها بالالتزام بالعربي فقط

أحلام تُغرّد بالفرنسيّة وتُثير موجة من السخرية.. والجمهور يُطالبها بالالتزام بالعربي فقط

فنانة شهيرة تبارك لـ &#34;مي سليم&#34; على طلاقها بعبارة غريبة

فنانة شهيرة تبارك لـ "مي سليم" على طلاقها بعبارة غريبة

هل ورثت سوء الحظ؟ 6 زيجات في حياة ميرفت أمين و3 لابنتها منة

هل ورثت سوء الحظ؟ 6 زيجات في حياة ميرفت أمين و3 لابنتها منة

&#34;الالتزام بغطاء الرأس ليس مقياسا&#34;: معز مسعود يرد على منتقدي زواجه ببيان طويل

"الالتزام بغطاء الرأس ليس مقياسا": معز مسعود يرد على منتقدي زواجه ببيان طويل

عربي

&#39;المثلية ليست جُرما&#39;.. ترحيب بقرار قضائي في لبنان

'المثلية ليست جُرما'.. ترحيب بقرار قضائي في لبنان

رد حكومي على شائعات إضافة مادة للخبز تُقلل السكان بمصر

رد حكومي على شائعات إضافة مادة للخبز تُقلل السكان بمصر

إقرار قانون يُلزم المسؤولين الحكوميين بتونس بالكشف عن ثرواتهم

إقرار قانون يُلزم المسؤولين الحكوميين بتونس بالكشف عن ثرواتهم

محكمة لبنانية تُؤجل محاكمة أحمد الأسير في قضية الإعدام

محكمة لبنانية تُؤجل محاكمة أحمد الأسير في قضية الإعدام