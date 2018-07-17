إقرار قانون يُلزم المسؤولين الحكوميين بتونس بالكشف عن ثرواتهم



وكانت الجلسة العامة المخصصة للنظر والمصادقة على مشروع القانون المذكور، انطلقت يوم 19 حزيران/ يونيو، ولكن تم رفعها يوم 20 من الشهر نفسه، بطلب من ممثلي مختلف الكتل النيابية، وذلك على خلفية اضطراب وتعطل أشغال الجلسة، بسبب عدم تطابق مقترحات التعديل التي تقدمت بها جهة المبادرة مع ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة التوافقات، في علاقة بالفصلين 3 و4 من مشروع القانون.



ويهدف قانون "الإثراء غير المشروع"، وفق ما جاء في الفصل الأول من مشروعه، إلى "دعم الشفافية، وترسيخ مبادئ النزاهة، والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع، وحماية المال العام".



بينما يضبط الفصل الثاني في القانون، "شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح، وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع".

رام الله - دنيا الوطنصادق مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الثلاثاء 17 تموز/يوليو، على مشروع قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح في القطاع العام.وتم التصديق على القانون، بأغلبية 126 صوتاً، ومن دون اعتراضات، مع احتفاظ نائب واحد، بحسب فضائية (نسمة) التونسية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.