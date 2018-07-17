ترامب: لقائي مع بوتن كان أفضل من لقائي بقادة الناتو





وقال: "حظيت بلقاء أفضل مع الرئيس بوتين، لكن للأسف لا يتم نقل اللقاء بهذه الطريقة، الأخبار المزيفة تنتشر بشكل جنوني".



وكان الرئيس الأميركي، قد طالب أعضاء الحلف في الجلسة الرئيسية لقمة الناتو بالوفاء بالتزامات الحلف تجاه النفقات الدفاعية ورفع نسبتها.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أصبح أقوى، وحصل على تمويل أكبر"بفضل جهوده التي قام بها".وقال ترامب في تغريدة على (تويتر): "حظيت بلقاء عظيم مع الناتو، لقد دفعوا 33 مليار دولار، وسيدفعون مليارات الدولارات في المستقبل بفضلي، الناتو كان ضعيفاً والآن هو قوي مجدداً، وسائل الإعلام تقول إنني لم أكن متعاوناً مع القادة دون الإشارة إلى كل هذه الأموال".وأشاد ترامب بلقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، معتبراً أن هذا اللقاء كان أفضل من محادثاته مع قادة الناتو.