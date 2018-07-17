المحكمة الدستورية في إسبانيا تُعرقل أحدث محاولة لاستقلال كتالونيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المحكمة الدستورية في إسبانيا، أنها أوقفت إجراء أقره برلمان إقليم كتالونيا؛ لاستئناف خطوات إعلان استقلال الإقليم الثري الواقع في شمال شرقي البلاد.وجاء تعليق المحكمة رسمياً لاقتراح الانفصال، الذي أقره برلمان كتالونيا في برشلونة في الخامس من تموز/ يوليو، بعد طعن قدمته الحكومة المركزية في مدريد، بحسب ما جاء على موقع (LBC).ويحق لبرلمان الإقليم الطعن على قرار المحكمة خلال 20 يوماً.