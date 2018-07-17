مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس ويحرقون عشرات الدونمات

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، منازل المواطنين في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وأحرقوا عشرات الدونمات.وأفاد غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، بأن مستوطنين من (يتسهار) هاجموا منازل المواطنين في البلدة، وأشعلوا النيران في عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون والأراضي الرعوية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقال: "إن أهالي البلدة هبوا للدفاع عن منازلهم وأراضيهم، وأن قوات الاحتلال تدخلت، وجرت مواجهات في البلدة".