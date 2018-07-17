فيديو: مُعارض سوري يدعو بن سلمان لزيارة إسرائيل





رام الله - دنيا الوطندعا معارض سوري بارز، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى قبول وتلبية دعوة رئيس الكنيست الإسرائيلي لزيارة إسرائيل، والمضي قدماً في جهود تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.وقال المعارض السوري عصام زيتون في حديث خاص لقناة (i24NEWS) وبرنامج (هذا المساء) الإخباري المسائي، إنه لا يرى أي مشكلة بذلك بل على العكس، اعتبر أن الصراع العربي- الإسرائيلي هو "خلاف مصطنع".وقال زيتون: "أعتقد أن مشاكل الشرق الأوسط لن تُحلّ الا بأيدي أبناء الشرق الأوسط، أتمنى وأوجه نداء من قلبي كمواطن عربي للأمير محمد بن سلمان أن يلبي دعوة الكنيست، ويأتي ويلقي كلمة في إسرائيل، لنحل هذا الخلاف لأن هذا الخلاف كله مصطنع".وأضاف المعارض السوري: "يجب علينا أن ننظر إلى الأمام وليس إلى الوراء، الأجيال القادمة ستلعننا والتاريخ سيكتب علينا أسوأ صفحاته، فنحن نخوض حروباً ونركز على أمور يجب أن تكون آخر ما نفكر فيها، يجب أن نفكر كيف نبني مستقبلاً أفضل لأبنائنا، وألا نبقى نعيش في أحقاد الماضي".