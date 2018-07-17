شؤون فلسطينية

مزهر: لن نقبل بجولات الحوار التسكينية والإجراءات بغزة جواز مرور للصفقات المشبوهة

مزهر: لن نقبل بجولات الحوار التسكينية والإجراءات بغزة جواز مرور للصفقات المشبوهة
القيادي في الجبهة الشعبية - جميل مزهر
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في غزة، جميل مزهر، أن المصالحة واستعادة الوحدة هو الطريق الوطني المضمون لمواجهة كل الأخطار والتحديات التي تهدد المشروع الوطني وثوابته.

وأضاف مزهر، خلال حفل تكريم لأوائل الطلبة بمدينة غزة، نظمته جبهة العمل التقدمية، أنه لم يعد مقبولاً استمرار إدارة الانقسام عبر جولات حوار تسكينية، وأن المطلوب اليوم انفاذ اتفاقات القاهرة وبيروت كما هي عبر تشكيل حكومة وحدة وصولاً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعقد مجلس وطني توحيدي.

وطالب مزهر، السلطة الفلسطينية بالتراجع عن الإجراءات في غزة فوراً، مشيراً إلى أن الاستمرار في هذه الإجراءات يعطي جواز مرور مجاني للإدارة الأمريكية وصفقتها المشبوهة من خلال بوابة غزة.

وأوضح مزهر أن الاستمرار في مسيرات العودة والعمل على تطويرها وتوسيعها وتحويلها إلى انتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال ومشاريع التصفية يتطلب تحقيق وحدة ميدانية في أماكن تواجد الشعب المختلفة.

وشدد على أن المقاومة الموحدة من خلال غرفة عمليات مشتركة وتبنيها استراتيجية وطنية من أجل تحقيق معادلة الردع هي السبيل الوحيد لتجنيب المجتمع الخسائر المجانية وإفشال محاولات العدو في تغيير قواعد الاشتباك، مشيراً إلى أن هذا العمل بحاجة إلى المزيد من الجهد لتحويل هذه الوحدة الميدانية إلى عمل وحدوي متكامل في جميع الجبهات.

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