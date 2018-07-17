شؤون فلسطينية

وزيرا التنمية الاجتماعية والأوقاف يطلقان الحملة الوطنية للأضاحي لصالح الفقراء

وزيرا التنمية الاجتماعية والأوقاف يطلقان الحملة الوطنية للأضاحي لصالح الفقراء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق وزير التنمية الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر ووزير الأوقاف الشيخ يوسف ادعيس الحملة الوطنية للأضاحي والهادفة الى توزيع لحوم الأضاحي للمستحقين من الفقراء والمحتاجين بعزة وكرامة، وفقا لقاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا المشروع يفتح المجال أمام من يمتلك المال ويريد أن يضحي ويساعد الفئات الفقيرة، ولكنه لا يستطيع القيام بعملية الشراء والذبح والتوزيع.

ويأتي اطلاق هذا المشروع والذى جرى في مقر وزارة الاعلام بحضور عدد من المسؤولين في الوزارتين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للأضاحي برئاسة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (صندوق الزكاة الفلسطيني)، وعضوية وزارات التنمية الاجتماعية والاقتصاد الوطني والزراعة والصحة ومشاركة الجمعيات الخيرية الفاعلة في هذا المجال، مهمتها تحديد أسعار الأضاحي والإشراف على التخزين وحصر أعداد المستفيدين وكميات حصصهم من خلال البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية لضمان عدالة التوزيع.

وقال وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر أن وزارة التنمية تهدف من خلال الحملة الى الإسهام في التخفيف من المعاناة الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسر الفلسطينية الفقيرة والمهمشة، حيث سيشمل المشروع توزيع لحوم حوالي 8000 أضحية على حوالي 32 الف عائلة محتاجة وفقيرة ومستورة من ابناء شعبنا الفلسطيني.

من جهته قال الشيخ يوسف ادعيس اننا ووزارة التنمية الاجتماعية نعمل بشراكة لايصال هذه الأضاحي لمستحقيها، من خلال الاستفادة من البوابة الموحدة للمساعدات التي انشأتها وزارة التنمية بالشراكة مع كل الشركاء. ان الحكومة بادرت بتشكيل لجنة من وزارات الاختصاص للتغلب على الإشكاليات في السنوات السابقة، حيث وضع تصور للحكومة ينظم  هذه الحملات بما ينسجم والمصلحة العامة ويخدم الشرائح الفقيرة والمهمشة من أبناء شعبنا، وعلية أخذت الحكومة بمقترح وزارات  الاختصاص والذي يضفي على هذه العملية  مزيدا من الشفافية والنزاهة وبما يخدم الفئات المستفيدة. كما تحدث مدير عام الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية خالد اطميزي عن أهداف وغايات المشروع وذلك لاحياء سنة الأضاحي والعقائق والنذور وتوريدها لصالح الفقراء والمساكين في فلسطين.

كما تحدث مدير عام صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسان طهبوب قائلا ان حملة الأضاحي تتم وفقة آلية تعتمد على شراء الأضاحي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية التي لها باع طويل ومعرفة بالجهاد التي تستحق .

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