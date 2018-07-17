شؤون فلسطينية

البنك العربي يحصل على موافقات السلطات الصينية لافتتاح فرعه في الصين

البنك العربي يحصل على موافقات السلطات الصينية لافتتاح فرعه في الصين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
منحت هيئة تنظيم قطاع المصارف والتأمين الصينية مؤخراً البنك العربي موافقتها على تحويل المكتب التمثيلي للبنك في مدينة شنغهاي الصينية إلى فرع متكامل في خطوة يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز تواجده في السوق الصيني من خلال شبكة فروعه العالمية والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع عبر خمس قارات.

ويعتبر البنك العربي من أوائل المؤسسات المصرفية العربية التي كان لها تواجد في الصين حيث افتتح البنك مكتبه التمثيلي الأول في العاصمة الصينية بكين في العام 1985 وتبعه افتتاح مكتبه التمثيلي الثاني في مدينة شانغهاي في العام 1996.

وبهذه المناسبة قال السيد نعمه صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي:" يعتبر الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو يشهد تطورا متواصلاً وانفتاحاً مضطرداً على الاقتصادات العالمية حيث تعمل الشركات الصينية في مختلف القطاعات الحيوية وعبر مختلف المناطق حول العالم بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي يعتبر البنك العربي من أبرز المصارف فيها". واضاف صباغ: "نسعى من خلال تعزيز نمو شبكتنا المصرفية اقليمياً وعالمياً إلى مواصلة تقديم الحلول المصرفية والتمويلية للشركات من المنطقة الراغبة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بما فيها الأسواق الآسيوية الواعدة إلى جانب تلبية احتياجات الشركات العالمية العاملة في المنطقة بما فيها الشركات الصينية". 

واشار صباغ إلى ان البنك العربي ساهم في تمويل العديد من المشاريع الاستراتيجية عبر المنطقة وبمليارات الدولارات كانت الشركات الصينية طرفاً فيها لاسيما في قطاعات الإنشاءات والصناعة والبنى التحتية مؤكداً على أن البنك العربي سيواصل لعب دوره المحوري في المنطقة على صعيد التمويل التجاري وتمويل المشاريع الحيوية والاستراتيجية بالتعاون مع كبريات الشركات والمصارف الإقليمية والعالمية.

وتجدر الإشارة هنا كذلك إلى أن البنك العربي يتواجد ضمن قائمة البنوك المراسلة الرئيسية التي تقدم خدماتها لأبرز البنوك الصينية وذلك بفضل شبكته المصرفية الواسعة والتي تعتبر من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية. 

يذكر أن البنك العربي حصل على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2018، وللعام الثالث على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) – نيويورك، إلى جانب جائزة بنك العام في الشرق الأوسط 2017 من مجلة ذا بانكر (The Banker)، التابعة لمجموعة الفايننشال تايمز العالمية ومقرها لندن.

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