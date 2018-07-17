لبحث السرقات المالية الإسرائيلية.. اجتماع فلسطيني أممي بالأردن الخميس المقبل

رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن لقاء سيعقد الخميس المقبل في الأردن مع اللجنة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق بالإجراءات الإسرائيلية، لافتاً إلى أنه سيتم طرح ملف القوانين والسرقات المالية غير المشروعة من مخصصات عوائل الأسرى والشهداء من قبل الاحتلال.



وأكد قراقع، لإذاعة (صوت فلسطين)، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس لن تتوقف مخصصات اعانة عوائل الشهداء والأسرى، منوهاً إلى أن مشاروات ولقاءات تجري لتدارك الوضع الحالي وانتهاكات الاحتلال بحقهم.وحمل قراقع إسرائيل مسؤولية التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة سيما أن الأسرى يهددون بإعلان الإضراب السياسي بالسجون في حال استمرت بسن قوانينها المجحفة بحقهم.