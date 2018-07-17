مجدلاني: العالم يُدرك أن الولايات المتحدة تضر بالاستقرار في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن المناخ الدولي ورغم الموقف الأمريكي وتفرده يسير بإيجابية أكثر ومتزايدة نحو تبني الموقف الفلسطيني الذي يدعو لقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف.وأضاف مجدلاني، لإذاعة (صوت فلسطين)، الثلاثاء، أن هناك استجابة دولية متزايدة للموقف الفلسطيني وإدراك أن الإدارة الأميركية لا تعطل فقط عملية السلام بل تضر بالاستقرار في المنطقة عموماً.وأشاد مجدلاني، بالرئيس الصيني وما عبر عنه مؤخراً في خطابه أمام منتدى التعاون العربي الصيني من دعم لعقد مؤتمر دولي للسلام.وأشار إلى اللقاء الذي عقده الرئيس محمود عباس في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واصفاً اللقاء بالمهم خاصة وأنه جاء قبل لقاء القمة الذي جمع الرئيس بوتين بنظيره الامريكي ترامب.وشدد مجدلاني، على أن الموقف الروسي متمسك بفكرة عقد مؤتمر دولي للسلام, لكن ما يجري العمل عليه حالياً وفق ما قال هو توفير المناخ اللازم لعقد هذا المؤتمر.