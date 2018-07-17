هل أغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري حتى إشعار آخر؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية، إنه لا صحة للأنباء التي يجري تداولها حول إغلاق معبر رفح البري الواقع جنوب قطاع غزة حتى إشعار آخر.





وأوضحت الصحيفة، أن السلطات المصرية نفت ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق معبر رفح البري.



وأكدت الصحيفة، استمرار فتح معبر رفح أمام حركتي السفر والوصول وعبور الحالات الانسانية والعالقين في الاتجاهين، وكذلك المساعدات الانسانية على الرغم من وجود عطل فني بشبكة الاتصالات وجارى إصلاحه.