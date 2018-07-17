شاهد: من بوابة إيرز.. مرضى غزة يوجهون رسالة للعالم ويستنكرون ممارسة الاحتلال

نظمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وقفة احتجاجية لمرضى غزة ضد الإجراءات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أمام معبر بيت حانون/إيرز.





وعبر المرضى عن استيائهم من الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات ابتزازهم مقابل العلاج مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من اجل الحصول على حقهم في السفر والعلاج.

وأضاف القدرة، أن عدد كبير من المرضى الآن يتعرضون الى القتل البطيء، نتيجة عدم توفر التحويلات العلاجية وعدم اعطائهم الفرصة للعلاج، لافتاً إلى أن أي تأخير يعرض حياة المرضى للخطر.















خاص دنيا الوطن-آن العقادمن ناحيته، قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن هناك نقص حاد في الأدوية، مشيراً إلى أن ذلك يشكل خطراً حقيقيا على حياة المرضى في قطاع غزة.