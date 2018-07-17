شاهد: (بوابات الفولاذ).. مناورات إسرائيلية تحاكي احتلال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مناورات كبيرة تحمل اسم بوابات الفولاذ، والتي تحاكي إعادة احتلال قطاع غزة.



وقالت وسائل إعلام اسرائيلية، إن جزء من هذه المناورات تم تحديدها مسبقاً قبل التوتر على جبهة قطاع غزة، لكن التغطية الإعلامية الواسعة هي جزء من الرسائل الرادعة التي يرسلها الجيش إلى الطرف الآخر منذ نهاية الأسبوع المنصرم.





وأوضحت أن الاحتلال يهدف لجعل حماس توقف هجماتها على السياج، وإطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية وإطلاق الصواريخ، دون الحاجة إلى عملية واسعة النطاق.