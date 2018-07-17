نتنياهو لقادة المقاومة الفلسطينية: عليكم التركيز بما نقوله ونفعله

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "نحن ملتزمون بإعادة الجندييْن هدار غولدن وارون شاؤول، من قطاع غزة".





جاء ذلك، خلال زيارة لنتنياهو لفرقة غزة، حيث اجتمع خلالها مع أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال، وغادي ايزينكوت، رئيس هيئة الأركان، وعدداً من قادة الجيش، وذلك لتقييم ومناقشة الأوضاع.





ووجه نتنياهو خلال الاجتماع رسالة إلى قادة المقاومة في قطاع غزة قائلاً فيها: "يجب أن تبدؤوا في التركيز ليس فقط على ما نقوله؛ ولكن على ما نفعله".





رام الله - دنيا الوطن