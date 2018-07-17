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براءتا اختراع أمريكيتان للباحث اسماعيل ورّاد من جامعة النجاح الوطنية

براءتا اختراع أمريكيتان للباحث اسماعيل ورّاد من جامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
امتداداً لإنجازاتها المتواصلة، وتجسيداً لرسالة إدارتها في دعم البحث العلمي والباحثين ووضعهم كمحور رئيسي من محاور خطتها الإستراتيجية، استطاعت جامعة النجاح الوطنية رفع إسمها عالمياً في مجال البحث العلمي وفي مختلف علومه.

حيث تمكّن الأستاذ الدكتور اسماعيل ورّاد، عضو هيئة التدريس في قسم الكيمياء، من نشر براءتي اختراع أمريكيتين في إنجازين عالميين جديدين.

حيث سجل الأستاذ الدكتور ورّاد براءة اختراع جديدة في تطوير طريقة مبتكره لتحضير الأيزومر المفقود للمركب E-1,2-di(pyridin-2-yl) ethene-1,2-diol.

علماً أن هذا المركب مطلوب طبياً لدوره كمركب وسيط في التحضيرات الطبية المرتبطة بتطوير كيماوي المركبات الحلقية غير المتجانسة بواسطة طريقة غير كلاسيكية باستخدام الحفّازات النحاس.

وعمل مع الأستاذ الدكتور ورّاد في هذه البراءة الباحث الأستاذ أنس العلي وفريق عربي مكوّن من الدكتور نبيل الزكري من اليمن، والدكتور علي السلمي من السعودية، والدكتور فراس عوّاد من الأردن، والبروفيسور عبد القادر زروق من المغرب.

واستطاع الباحثون بواسطة استخدام معقدات النحاس ثنائي الشحنة، ربط مركبات الألدهايد معاً من خلال ترابط اقتراني لتحضير المركب في خطوة واحدة، علماً أن هذا المركب تم تحضيره سابقا بحاصل قليل من خلال تفاعلات كلاسيكية عديدة الخطوات، والطريقة الجديدة تخلق فرصة تحضير للمركب بكميات عالية وبسرعة وبدون نواتج جانبية غير مرغوب فيها.

عنوان ورابط براءة الإختراع الأولى Method of synthesizing (E)-1,2-di(pyridin-2-yl) ethene-1,2-diol

https://patents.justia.com/patent/10017474

http://www.freepatentsonline.com/10017474.html

أما براءة الإختراع الثانية فكانت في تطوير طريقة جديدة لتحضير حبيبات النانوبلاديوم، علماً أن هذه الطريقة هي جزء من رسالة الدكتوراه لطالب الأستاذ الدكتور ورّاد الدكتورنبيل الزكري في جامعة الملك سعود.

كما عمل مع الأستاذ الدكتور ورّاد في البراءة فريق مكوّن من الدكتور نبيل الزكري والدكتور مجيب سلطان والدكتورعلي السلمي من جامعة الملك سعود.

ويوضح الأستاذ الدكتور ورّاد أنه تم في هذه الطريقة استخدام معقدات البلاديوم المتصلة مع صبغة ((PAN الملونه حيث استخدم زيت الزيتون (oleic acid) كعامل كابح وسيرفكتنت طبيعي، إذ أنه تم تنفيذ التفاعل في مايكرويف المطبخ العادي، حيث تم ملاحقة التغيرات الطيفية للمُعقِّد بالتزامن مع جرعات المايكرويف، مما كسر المعقد خلال ثماني دقائق محضراً حبيبات نانو البلاديوم المنتظمة، وهي تعتبر طريقة مبتكرة ذات حاصل وسرعة عالية ومنفتحة على تحضير عناصر أخرى بنفس التقانة.

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