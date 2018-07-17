النائب العام يلتقي خبير وحدة حقوق الإنسان لدى الشرطة الأوربية

رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام المستشار د. أحمد براك، صباح اليوم، في مكتبه، بخبير وحدة حقوق الإنسان لدى الشرطة الأوروبية، السيد جيف هوبنبويرويرز، بحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ عبد الكريم حسين، وذلك بهدف الوصول إلى محاكمة عادلة في فلسطين.وأكد النائب العام خلال اللقاء، على أهمية وحدة حقوق الإنسان التي تم إنشاؤها مؤخراً في مكتب النائب العام في عمل النيابة العامة، وضرورة التنسيق والتعاون ما بين الوحدة والجهات الشريكة ذات العلاقة، بالإضافة لتعزيز وتكريس مفاهيم حقوق الإنسان، وإدماجها في العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.وناقش اللقاء التوصيات ذات الأولوية نحو الإعمال الكامل للحق في المحاكمة العادلة في فلسطين، التي خلصت إليها اللجنة المشكلة بهذا الخصوص من قطاع العدالة بهذا الشأن، وطرق وآليات تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة أثناء التحقيق، وأثناء المحاكمة، بالإضافة إلى التشريعات التي تحتاج إلى تعديل أو إعادة صياغة، بما يتفق والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة.