طائرات إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شمال القطاع





بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي شنت هجوما على مجموعة أطلقت بالونات حارقة من شمال قطاع غزة، باتجاه المستوطنات".

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، اليوم، الثلاثاء، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وهناك انباء عن وجود اصابات.