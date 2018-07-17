طائرات إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، اليوم، الثلاثاء، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وهناك انباء عن وجود اصابات.
استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، اليوم، الثلاثاء، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وهناك انباء عن وجود اصابات.
بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي شنت هجوما على مجموعة أطلقت بالونات حارقة من شمال قطاع غزة، باتجاه المستوطنات".
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