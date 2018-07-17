محكمة لبنانية تُؤجل محاكمة أحمد الأسير في قضية الإعدام

رام الله - دنيا الوطنأرجأت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، محاكمة أحمد الأسير وسبعة متهمين آخرين في قضية (أحداث عبرا)، إلى تاريخ 27 أيلول/ سبتمبر المقبل.جاء هذا التأجيل، بعد نقض الحكم الصادر بحقهم عن المحكمة العسكرية الدائمة، الذي قضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأسير وأربعة موقوفين آخرين، والسجن 10 سنوات لأربعة موقوفين.