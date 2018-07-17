محكمة لبنانية تُؤجل محاكمة أحمد الأسير في قضية الإعدام
رام الله - دنيا الوطن
أرجأت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، محاكمة أحمد الأسير وسبعة متهمين آخرين في قضية (أحداث عبرا)، إلى تاريخ 27 أيلول/ سبتمبر المقبل.
جاء هذا التأجيل، بعد نقض الحكم الصادر بحقهم عن المحكمة العسكرية الدائمة، الذي قضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأسير وأربعة موقوفين آخرين، والسجن 10 سنوات لأربعة موقوفين.
أرجأت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، محاكمة أحمد الأسير وسبعة متهمين آخرين في قضية (أحداث عبرا)، إلى تاريخ 27 أيلول/ سبتمبر المقبل.
جاء هذا التأجيل، بعد نقض الحكم الصادر بحقهم عن المحكمة العسكرية الدائمة، الذي قضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأسير وأربعة موقوفين آخرين، والسجن 10 سنوات لأربعة موقوفين.
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