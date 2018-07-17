الحمد الله يطلع وزير خارجية الجبل الأسود على آخر التطورات

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، وزير خارجية الجبل الأسود سيرجان دارمانويك، حيث اطلعه على آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في فلسطين، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين.واستعرض الحمد الله اخر الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما تصعيد العدوان على أهلنا في قطاع غزة، واستمرار الاحتلال في سياسة التوسع الاستيطاني والتهجير القسري بحق ابناء شعبنا، والتي كان اخرها خطواته لطرد سكان التجمعات البدوية، خاصة في منطقة الخان الأحمر وابو النوار وغيرها من التجمعات، تمهيدا للاستيلاء على أرضهم وضمها لصالح المستوطنات، بهدف القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967.وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تبني المجتمع الدولي لمبادرة الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن، لعقد مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، لإنهاء الاحتلال، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وبحث الحمد الله تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين في العديد من القطاعات، خاصة تنشيط الحركة السياحية، داعيا الى ضرورة اقامة لجنة مشتركة ما بين فلسطين والجبل الأسود.وثمن رئيس الوزراء موقف الجبل الأسود الداعم لحل الدولتين، ورفضهم لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الامريكية للقدس واعلانه بأنها عاصمة لإسرائيل.