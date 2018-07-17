التربية تُشارك بمناقشة التقرير الأول حول القضاء على التمييز ضد المرأة بجنيف

رام الله - دنيا الوطناختتمت وزارة التربية والتعليم العالي، مشاركتها بمناقشة التقرير الأول، حول القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة مع اللجنة الأممية المعنية بذلك (اتفاقية سيداو)، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف.ومثّل الوزارة في هذه الجلسة، رئيس وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة، خلود ناصر، كعضو في الفريق الوطني بتكليف من وزير التربية د. صبري صيدم.وطرحت ناصر خلال جلسات النقاش؛ قضايا تخص قطاع التعليم، منها قانون التعليم، والمناهج، والصحة الإنجابية، والتعليم المهني والتقني للطالبات ومدى ارتباطه بسوق العمل، والطلبة من ذوي الإعاقة، والتسرب، وانتهاكات الاحتلال التي يتعرض لها الطلبة في المدارس، ومدى انسجام خطط الوزارة الاستراتيجة لتضمين قضايا النوع الاجتماعي في القطاع التعليمي، لتوظيفها لخدمة الغايات التربوية.وتطرقت ناصر خلال الجلسات إلى رؤية واهتمام الوزارة بتوظيف مفاهيم العدالة والنوع الاجتماعي وتكريسها للمساهمة في تحسين نوعية التعليم وتوظيف مخرجاته للوصول إلى العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في إطار تعزيز حقوق الإنسان.