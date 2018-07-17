ما حقيقة قطع الكهرباء 22 ساعة في قطاع غزة؟





وكانت وسائل إعلام محلية قد تناولت أن الجدول المعمول به ساعتان وصل مقابل 22 ساعة قطع، وهذا ما نفاه محمد ثابت.









خاص دنيا الوطنأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن الجدول المعمول به الآن هو أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع مع بعض الزيادات.وأشار محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، إلى أن الخطوط الإسرائلية، تعمل بقدرة 118 ميجاوات، فيما تتسلم الشركة من محطة التوليد 20 ميجاوات، فيما لا تزال الخطوط المصرية معطلة منذ خمسة أشهر.