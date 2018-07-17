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الخضري: الاحتلال شرع عملياً بخنق غزة وصولاً لانهيار اقتصادي تام

الخضري: الاحتلال شرع عملياً بخنق غزة وصولاً لانهيار اقتصادي تام
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري: إن الاحتلال الإسرائيلي شرع عملياً بتنفيذ خطة خنق قطاع غزة، وصولاً لانهيار اقتصادي تام.

وأكد الخضري، أن التنفيذ الاسرائيلي المتصاعد لخطة خنق غزة هدفه بشكل أساسي انهيار الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل، ما يؤدي لإغلاق كل المصانع والمحال التجارية.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في غزة أصلاً في غرفة الانعاش، ويعاني معاناة شديدة في ظل كل الضغوط التي تُمارس على غزة، والحصار الخانق الممتد لأكثر من أحد عشر عاماً.

وبين الخضري أن أكثر 80٪ من مصانع غزة والورش والمحال التجارية، أغلقت أبوابها بشكل جزئي أو كلي، وارتفع عدد العمال المعطلين عن العمل إلى 300 ألف عامل وآلاف الخريجين.

وشدد على أن هذه الخطة الإسرائيلية، تأتي من خلال المنع التام لكل مستلزمات الحياة للاقتصاد في غزة صناعياً أو تجارياً، ما ينتج عن ذلك الانهيار التام للاقتصاد، وزيادة في عدد المصانع المغلقة، وصولاً إلى الاغلاق التام، بسبب عدم وجود أي مقومات للصناعة.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع بنسبة 100٪ المواد الخام اللازمة للصناعة، ما سينعكس على جميع العمال الذين يعملون الآن، ولو بشكل جزئي، وسينتج عن هذا انهيار القدرة الشرائية حتى في حال توفر بعض مستلزمات الحياة الأساسية.

وجدد التأكيد على ضرورة العمل فلسطينياً من خلال توحيد كل الجهود كل في موقعه، وكذلك عربياً ودولياً لتلافي أخطار الخطة الإسرائيلية، والعمل السريع لإنقاذ الوضع الإنساني والاقتصادي المنهار.

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