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الأمم المتحدة: 35 ألف أسرة نزحت من الحديدة اليمنية

الأمم المتحدة: 35 ألف أسرة نزحت من الحديدة اليمنية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الأمم المتحدة، بأن 35 ألف أسرة تقريباً، نزحت من محافظة الحديدة والمناطق المحيطة بها غرب اليمن، خلال الأسابيع الماضية، نتيجة المعارك بين قوات الجيش اليمني وقوات الحوثي.

وقال تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، بالتعاون مع مجموعة شركاء محليين لرصد الحالة الإنسانية، أنه "تم التحقق من وجود 35 ألف أسرة نازحة تقريباً من الحديدة، حيث تلقت 20 ألفا منها مساعدات"، لافتًاً إلى "استمرار القصف المدفعي المكثف في مديرتي التحيتا وزبيد جنوب المحافظة".

وذكرت الأمم المتحدة، وفق ما نشر موقع (العربية نت)، أن "العمل في الميناء مستمر، إضافة إلى ميناء الصليف"، مضيفاً أن "الشركاء الإنسانيين، واصلوا تقديم المساعدات للنازحين في المناطق التي وصلوا إليها"، مبينة أن "الوضع في الحديدة هادئ نسبياً، في حين يتحرك الكثير من المواطنين في المدينة، مقارنة بالأسابيع السابقة، وتم إعادة فتح المخابز والمتاجر، مع تحسن إمدادات المياه، بعد إصلاح الأنابيب الرئيسية".

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