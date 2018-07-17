نيابة الأحداث تُصدر تقريرها الإحصائي النصف سنوي للعام 2018



وأوضحت الإحصائيات تميز نيابة الأحداث بتطبيق صفة الاستعجال بإنهاء الدعاوى الجزائية التحقيقية المدورة والمتراكمة وفقاً للمادة (8) من قانون الأحداث حيث بلغت نسبة الفصل في القضايا 86.3%، حيث بلغ عدد القضايا الواردة خلال النصف الأول من العام (1075) قضية تم فصل (928) قضية وتدوير (147) قضية.



كما أن القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه لإزالة الضرر، ويظهر في الإحصائيات تطبيق النيابة السليم لإجراء الوساطة بفصل ما نسبته (34%) من القضايا الواردة خلال النصف الأول من العام بإجراء الوساطة، حيث بلغ عدد إجراء الوساطة خلال الفترة المذكورة (365) وساطة من أصل (1075) قضية واردة.



وقد بلغ عدد الموقوفين من الاحداث المتهمين (71) من أصل (1075) حدث تم عرضهم على النيابة، وذلك يظهر قدرة أعضاء نيابة الأحداث على ترسيخ وتطبيق نص المادة (20) من قانون الأحداث بأن التوقيف هو الملاذ الأخير تجاه الأحداث المتهمين، وبينت الإحصائيات أيضاً التطبيق السليم بعدم ملاحقة أي طفل ممن هم أقل من الثانية عشرة من عمرهم وغير المساءلين جزائياً، حيث بلغ مجموع القيود المسجلة لدى النيابة العامة خلال النصف الأول من العام (46) قيداً.



ويأتي هذا التقرير الإحصائي؛ ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والأحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الأحداث برمتها.

رام الله - دنيا الوطنبتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، أصدرت نيابة الأحداث، تقريرها الإحصائي النصف سنوي للعام 2018، ضمن المعايير الإحصائية، ووفق الاشتراطات القانونية، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية، حيث أظهرت الإحصائيات تميز نيابة الأحداث بتطبيق صفة الاستعجال، وتطبيق الوساطة، وجعل التوقيف الملاذ الأخير.