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شؤون فلسطينية

اليوم.. جلسة بمحكمة الاحتلال للنظر بقضية جثامين الشهداء المحتجزة

اليوم.. جلسة بمحكمة الاحتلال للنظر بقضية جثامين الشهداء المحتجزة
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تعقد محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، عصر الثلاثاء، جلسة للبت في قضية جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

وتتزامن جلسة المحكمة التي ستعقد الساعة الرابعة عصرًا مع وقفة جماهيرية، ستنظم أمام مبنى المحكمة غربي القدس، ووقفة أخرى على دوار المنارة في مدينة رام الله، دعت إليها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء وأهالي الشهداء.

وقال المحامي محمد عليان، والد الشهيد بهاء عليان، إن الجلسة ستعقد بالمحكمة العليا، بهيئة مكونة من 7 قضاة للنظر في قضية جثامين الشهداء المحتجزة، مضيفًاً "يجب أن نرفع السقف في توقعاتنا من قضاة المحكمة اليوم، في النقاش الإضافي لقضية الجثامين".

وحول سيناريوهات القرار، قال عليان "أعتقد أن المحكمة ستستمع مطولًا إلى ادعاءات الطرفين المستندة إلى البراهين والأدلة القانونية، وربما تتخذ القرار في نهاية المداولات، وهذا سيناريو ضعيف، لكنه محتمل على ضوء الادعاءات المستكملة التي قدمها الطرفان خطيًا للمحكمة".

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