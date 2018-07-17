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رغد صدام حسين تُعلق على الاحتجاجات في جنوب العراق

رغد صدام حسين تُعلق على الاحتجاجات في جنوب العراق
رغد صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
نفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، ما يشاع عن قيامها بتأييد الاحتجاجات في جنوب العراق، أو شن هجمات على الأحزاب المؤيدة لإيران في بلادها.

وأوضحت رغد، وفق ما نقلت عنها قناة (روسيا اليوم)، أنها "لم تدل بأي تصريح بشأن الاحتجاجات في مدن جنوب العراق" لا من قريب ولا من بعيد، أو حتى نشر تغريدات على موقع (تويتر) بهذا الخصوص، مؤكدة أن "الحساب الذي نشر التغريدة هو حساب وهمي مزيف" ولا يمت بأي صلة لها.

وجاء في التغريدة التي نُسبت لرغد صدّام حسين، بأنها تحرض المحتجين في العراق على متابعة احتجاجاتهم، ومهاجمة الأحزاب العراقية المدعومة من إيران.

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