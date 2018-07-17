بعد القصف الإسرائيلي لمبنى الكتيبة.."دنيا الوطن" تكشف حجم خسائر جامعة الأزهر





لم يقتصر القصف الإسرائلي على استهداف الأرواح البشرية في قطاع غزة، ليتمد ويستهدف الحجر، حيث أصاب القصف مباني جامعة الأزهر التي لا تبعد سوى عدة أمتار من "متنزه الكتيبة"، حيث بلغت الخسائر ما يقارب 250 ألف دولار.





"دنيا الوطن" تجولت بين المباني المتضررة في جامعة الأزهر بغزة، واطلعت على حجم هذه الأضرار التي تصل إلى آلاف الدولارات.





بدوره، أكد المهندس محمد الوزير، مدير وحدة المشاريع في جامعة الأزهر، بأن حجم الأضرار التي أصابت مباني الجامعة نتيجة القصف الإسرائيلي بلغ 220 ألف دولار، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية الحديثة1، التي استقدمتها الجامعة لتعليم الطلاب عليها، والتي وصلت خسائرها إلى 30 ألف دولار، لافتاً إلى أن هذه الأرقام وفقاً لإحصائيات أولية.





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خاص دنيا الوطن- أحمد العشيانتهاكات إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، كان آخرها قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمبنى الكتيبة في مدينة غزة، والتي أسفرت عن استشهاد الطفلين أمير النمرة (15 عاماً)، ولؤي كحيل (16 عاماً).