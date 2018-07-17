شاهد: مشاجرة نسائية في الكنيست الإسرائيلي بسبب "أكمام" فستان

وأشار صحيفة "سيروجيم" العبرية أن عضو الكنيست نافا بوكر أدارت المناقشات في الجلسة، وحين صعدت عضو الكنيست ياعيل كوهين باران "المعسكر الصهيوني" لإلقاء كلمة، عاتبتها العضو بوكر على شكل ملابسها، وذكرت لها إن الفستان الذي ترتديه لا يحترم الكنيست.وأدت كلمات بوكر إلى بلبلة شديدة داخل الكنيست ومشادات بين العناصر النسائية به، وذكرت العضو باران إن بوكر قد جنت، وتقمصت شخصية شرطي الآداب وأرادت أن تنبهني إلى أن ملابسي مكشوفة وغير محترمة.