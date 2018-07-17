مرضى غزة يعتصمون أمام (معبر بيت حانون/ إيرز) للمطالبة بتوفير العلاج لهم





بدوره، أكد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن مسيرات العودة، خلفت 141 شهيداً، بينهم اثنان من الطواقم الطبية، وآخران من الطواقم الصحفية، بالإضافة إلى 16 ألف جريح.





وطالب القدرة، بإنهاء معاناة مرضى قطاع غزة بشكل فوري، دون قيد أو شرط.





بدوره، أكد الحقوقي جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن من حق المرضى في قطاع غزة التنقل إلى المستشفيات الخارجية عبر (معبر بيت حانون).





وقال: "الاحتلال الإسرائيلي يبتز المرضى الفلسطينيين، للتعاون معه مقابل إخراجهم للعلاج بالخارج، حيث حصلنا على إفادات من مرضى، ضغطت قوات الاحتلال عليهم لمطالبتهم بتقديم معلومات مقابل تمكينهم من الوصول إلى سرير العلاج".





وفي السياق، أشار سرحان إلى أن الحصار في حقيقته جريمة مستمرة، وقد أكد على ذلك تقرير جولدستون، وأن هذا الحصار يُشكل مساساً بحقوق الأفراد، مشدداً على ضرورة مقاضات مرتكبي الحرب الإسرائيليين.











رام الله - دنيا الوطننظم عدد من مرضى قطاع غزة، اعتصاماً اليوم،الثلاثاء، أمام معبر (بيت حانون/ إيرز)، شمال قطاع غزة؛ للمطالبة بتوفير العلاج لهم.