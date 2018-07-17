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قبل 14 ألف عام.. أقدم أثر لرغيف خبز في العالم وُجد في الأردن

قبل 14 ألف عام.. أقدم أثر لرغيف خبز في العالم وُجد في الأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
     اكتشف علماء آثار أقدم أثر لرغيف خبز في العالم يعود إلى أكثر من 14 ألف عام، وذلك بموقع أثري، شمال شرق الأردن.

جاء ذلك وفق نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعات كوبنهاغن ولندن وكامبريدج ونشرت في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences، أمس الإثنين.

وفحص الباحثون بقايا متفحمة لأطعمة في موقع "الشبيقة" الأثري بشمال شرق البلاد، وبإجراء تحليل الـ DNA لها تبين أنها بقايا لأرغفة من الخبز المكون من الشعير والشوفان وحبوب أخرى.

ووصفت الدراسة التي نقلتها وكالة الأناضول هذه النتيجة بأنها "أقدم دليل على عملية صنع الخبز يتم العثور عليه حتى الآن، إذ يعود تاريخها إلى 14 ألفًا و400 عام مضت".

كما ذكرت أن زراعة الحبوب لم تكن معروفة في تلك الفترة وربما يكون ما تم العثور عليه هو استثناء.

وأوضحت الدراسة أن النتائج التي توصل إليها الباحثون "توفر أدلة تثبت أن إعداد واستهلاك المنتجات الشبيهة بالخبز سبقت ظهور الزراعة بأربعة آلاف عام على الأقل".

وأضافت أن الوجبات المعتمدة على الحبوب مثل الخبز أصبحت أساسية عندما بدأ المزارعون في العصر الحجري الحديث الاعتماد على زراعة أنواع الحبوب من أجل عيشهم.

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