توغل محدود لآليات الاحتلال العسكرية شرقي خانيونس

رام الله - دنيا الوطنتوغلت عدة أليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، لمسافة محدودة شرقي بلدة القرارة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.وبحسب موقع إذاعة (صوت الأقصى)، فان أربع جرافات عسكرية، توغلت انطلاقاً من موقع (كوسوفيم) العسكري لعشرات الأمتار على أطراف البلدة، بغطاء من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.وتنفذ آليات الاحتلال عمليات توغل شبه يومية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.وكان وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، هدد بالرد بقوة في قطاع غزة في حال واصلت حركة "حماس" ما أسماه "أفعالها الاستفزازية"، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب "حماس".وأعلن الاحتلال إغلاق (معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق قطاع غزة، حتى إشعار آخر، وتقليص مساحة الصيد من 6 إلى 3 أميال.