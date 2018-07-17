عربي

الشرطة العراقية: محتجون يتجمعون عند مدخل حقل الزبير النفطي في الجنوب

الشرطة العراقية: محتجون يتجمعون عند مدخل حقل الزبير النفطي في الجنوب
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة العراقية: إن محتجين تجمعوا، اليوم، الثلاثاء 17 تموز/ يوليو، عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي جنوبي العراق.

ووفقاً لوكالة (رويترز)، فقد قالت الشرطة العراقية: إن نحو 250 محتجاً، تجمعوا عند المدخل الرئيسي لحقل الزبير النفطي الضخم اليوم، وسط تصاعد التوتر في عدة مدن بجنوب العراق، بسبب تدهور الخدمات العامة والفساد.

وقال مسؤولون في الحقل، الذي تديره شركة إيني الإيطالية: "إن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي".

وشهد العراق خلال الساعات الماضية مظاهرات، احتجاجاً على سوء الخدمات في البلاد، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان، في وقت أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة، كما اقتحم مئات المحتجين مطار النجف أمس، وأوقفوا حركة الملاحة الجوية في المدينة.

بدورها، أفادت وكالة (رويترز)، أن العراق وضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى، يوم السبت الماضي، مع استمرار احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد في محافظات بالجنوب.

وأصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، أخيراً، توجيهاً عسكرياً لمحاولة السيطرة على الاحتجاجات المتزايدة، والتي امتدت من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر، إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.

أخبار ذات صلة

قبل 14 ألف عام.. أقدم أثر لرغيف خبز في العالم وُجد في الأردن

قبل 14 ألف عام.. أقدم أثر لرغيف خبز في العالم وُجد في الأردن

الجزائر تُعيد مُحاكمة &#34;عرّاب&#34; منفذي هجمات فرنسا الدامية

الجزائر تُعيد مُحاكمة "عرّاب" منفذي هجمات فرنسا الدامية

الحوثي يُؤكد التعامل بإيجابية مع مبادرة شخصيات عربية لإيقاف الحرب

الحوثي يُؤكد التعامل بإيجابية مع مبادرة شخصيات عربية لإيقاف الحرب

قتلى وجرحى مدنيون بغارة للتحالف على البوكمال بدير الزور

قتلى وجرحى مدنيون بغارة للتحالف على البوكمال بدير الزور

اتهامات لإيران بتأجيج الاحتجاجات في العراق

اتهامات لإيران بتأجيج الاحتجاجات في العراق

محامي علي عبد الله صالح يكشف تفاصيل آخر حوار له مع الحوثيين

محامي علي عبد الله صالح يكشف تفاصيل آخر حوار له مع الحوثيين

تلاسن إعلامي علني بين النظام السوري وإيران

تلاسن إعلامي علني بين النظام السوري وإيران

سفير الخرطوم بالقاهرة يُعلن موعد زيارة الرئيس المصري للسودان

سفير الخرطوم بالقاهرة يُعلن موعد زيارة الرئيس المصري للسودان

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

المفتي يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي يُحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

مرضى غزة يعتصمون أمام (معبر بيت حانون/ إيرز) للمطالبة بتوفير العلاج لهم

مرضى غزة يعتصمون أمام (معبر بيت حانون/ إيرز) للمطالبة بتوفير العلاج لهم

(القاهرة عمان) والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان اتفاقية لتوفير دعم مالي وفني

(القاهرة عمان) والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان اتفاقية لتوفير دعم مالي وفني

توغل محدود لآليات الاحتلال العسكرية شرقي خانيونس

توغل محدود لآليات الاحتلال العسكرية شرقي خانيونس

مصرع مواطنة وعدة إصابات في حادث سير بجنين

مصرع مواطنة وعدة إصابات في حادث سير بجنين

مصرع مواطن بعد سقوطه من علو في خانيونس جنوب القطاع

مصرع مواطن بعد سقوطه من علو في خانيونس جنوب القطاع

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على إخلاء منزله بسلوان تمهيدًا لهدمه

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على إخلاء منزله بسلوان تمهيدًا لهدمه

اللواء النتشة يُعلن عن تقديم 10 منح جامعية لطلاب التجمعات البدوية

اللواء النتشة يُعلن عن تقديم 10 منح جامعية لطلاب التجمعات البدوية

منوعات

أحلام تُغرّد بالفرنسيّة وتُثير موجة من السخرية.. والجمهور يُطالبها بالالتزام بالعربي فقط

أحلام تُغرّد بالفرنسيّة وتُثير موجة من السخرية.. والجمهور يُطالبها بالالتزام بالعربي فقط

فنانة شهيرة تبارك لـ &#34;مي سليم&#34; على طلاقها بعبارة غريبة

فنانة شهيرة تبارك لـ "مي سليم" على طلاقها بعبارة غريبة

هل ورثت سوء الحظ؟ 6 زيجات في حياة ميرفت أمين و3 لابنتها منة

هل ورثت سوء الحظ؟ 6 زيجات في حياة ميرفت أمين و3 لابنتها منة

&#34;الالتزام بغطاء الرأس ليس مقياسا&#34;: معز مسعود يرد على منتقدي زواجه ببيان طويل

"الالتزام بغطاء الرأس ليس مقياسا": معز مسعود يرد على منتقدي زواجه ببيان طويل

هل حقاً هذا سبب طلاق مي سليم من وليد فواز في شهر العسل؟

هل حقاً هذا سبب طلاق مي سليم من وليد فواز في شهر العسل؟

أول تعليق من ماجد المهندس على احتضان فتاة سعودية له في حفل الطائف

أول تعليق من ماجد المهندس على احتضان فتاة سعودية له في حفل الطائف

هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

&#34;فضيحة الموسم&#34;.. مصطفى جيجلي يُثبت أن زوجته شاذة جنسياً وعلى علاقة بمطربة شهيرة

"فضيحة الموسم".. مصطفى جيجلي يُثبت أن زوجته شاذة جنسياً وعلى علاقة بمطربة شهيرة

أغنية حسين الجسمي الجديدة تستفز جمهوره

أغنية حسين الجسمي الجديدة تستفز جمهوره

شاهد شكل&#34;أحلام&#34; بلا ماكياج.. وتخضع لعملية تجميل في شفتيها

شاهد شكل"أحلام" بلا ماكياج.. وتخضع لعملية تجميل في شفتيها

عربي

قبل 14 ألف عام.. أقدم أثر لرغيف خبز في العالم وُجد في الأردن

قبل 14 ألف عام.. أقدم أثر لرغيف خبز في العالم وُجد في الأردن

الشرطة العراقية: محتجون يتجمعون عند مدخل حقل الزبير النفطي في الجنوب

الشرطة العراقية: محتجون يتجمعون عند مدخل حقل الزبير النفطي في الجنوب

الجزائر تُعيد مُحاكمة &#34;عرّاب&#34; منفذي هجمات فرنسا الدامية

الجزائر تُعيد مُحاكمة "عرّاب" منفذي هجمات فرنسا الدامية

الحوثي يُؤكد التعامل بإيجابية مع مبادرة شخصيات عربية لإيقاف الحرب

الحوثي يُؤكد التعامل بإيجابية مع مبادرة شخصيات عربية لإيقاف الحرب