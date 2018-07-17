اللواء النتشة يُعلن عن تقديم 10 منح جامعية لطلاب التجمعات البدوية

وقال النتشة: إن هذه الخطوة، تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي يقدمها المؤتمر لمؤازرة التجمعات البدوية، وبالأخص (الخان الأحمر) المهدد من قبل سلطات الاحتلال بالهدم والتهجير القصري، مضيفاً أن المؤتمر يفتح أبوابه على مصراعيه استعداداً لتقديم كافة ما يلزم من مساعدات قانونية ومعنوية من أجل دعم صمود العشائر البدوية على أرضها.



كما قدم النتشة، تحية إجلال وإكرام لصمود أهالي (الخان الأحمر) المدافعين عن أرضهم وعرضهم، أمام الهجمة الشرسة من قبل سلطات الاحتلال.



يذكر، أنه خلال الوقفة التضامنية، تم رفع شعار (الخان الأحمر خط أحمر).



رام الله - دنيا الوطنأعلن اللواء بلال النتشة، الأمين العالم للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، وأمين سر اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس، عن تقديم عشر منح لطلاب التجمعات البدوية في الجامعات الفلسطينية على نفقة المؤتمر الوطني الشعبي للقدس.جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها النتشة، خلال الزيارة التضامنية لـ (الخان الأحمر) شرقي مدينة القدس، يوم أمس، ضمت وفداً وكادراً من المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، مؤكداً أن هذه الخطوات، تأتي بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، الذي أوصى بتقديم كل ما يلزم؛ لتعزيز صمود التجمعات البدوية.