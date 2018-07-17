شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
انا زوجة الشهيد عبد الباسط خليل حسونة وابنه عامر، نناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتمادة اسمائنا للخروج هذا العام لتأدية فريضة الحج، مع العلم أننا أرسلنا طلبا عبر الاستاذ أبو جودة النحار الذي سيرسله بدوره لكم.

علما أننا قدمنا طلبا العام الماضي ولكن للأسف الشديد لم يتم اعتماده.

للتواصل    0599219093  او 0599344757

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