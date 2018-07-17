مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس





علما أننا قدمنا طلبا العام الماضي ولكن للأسف الشديد لم يتم اعتماده.





للتواصل 0599219093 او 0599344757

رام الله - دنيا الوطنانا زوجة الشهيد عبد الباسط خليل حسونة وابنه عامر، نناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتمادة اسمائنا للخروج هذا العام لتأدية فريضة الحج، مع العلم أننا أرسلنا طلبا عبر الاستاذ أبو جودة النحار الذي سيرسله بدوره لكم.