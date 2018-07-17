فيديو أرشيفي مؤثر: والد الشهيد "ساري الشوبكي" يتحدث مع ابنه





ويظهر في الفيديو، والد الشهيد ساري وهو يتحدث معه، وكان يستجيب، ولكنه لا يستطيع التحدث، سوى بصوت غير مفهوم.





















رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو للشهيد ساري داوود الشوبكي، داخل مستشفى (ماريوسف) بالقدس مع والده خلال رحلة علاجه، بعد تعرضه لإصابة برصاصة في الرقبة، أسفرت عن شلل رباعي، وذلك خلال مشاركته في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لمدينة غزة قبل عدة أيام.