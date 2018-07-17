البدء بأعمال البناء في مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان خلال أيام

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة جواد عواد، أنه سيتم خلال أيام البدء بأعمال البناء في مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، بعد الانتهاء من أعمال الحفريات والتسوية الخاصة بالمركز، والذي يحظى بمواكبة حثيثة ودائمة من قبل السيد الرئيس ورئيس الوزراء.كما أعلن عواد لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الثلاثاء، الانتهاء من أعمال البناء الخارجية في مستشفى (هوغو تشافيز لطب وجراحة العيون) في ترمسعيا، مشيراً إلى المنجزات الطبية الفلسطينية الجديدة الأخرى مثل إنشاء مستشفى للتأهيل في قباطية.كما أشار وزير الصحة إلى مركز لعلاج مدمني المخدرات، يجري إقامته في بيت لحم، بتمويل كوري قيمته 6 ملايين يورو، موضحاً "إننا نفاخر بهذا المركز على مستوى المنطقة".وتطرق الدكتور عواد كذلك إلى اللقاءات التي عقدها، واللجان الفنية في وزارة الصحة مع وفد طبي هندي عالي المستوى.وقال: إن هذه اللقاءات تناولت تبادل الخبرات بين الجانبين، منوهاً إلى المستشفى الهندي، الذي يجري بناؤه في بيت ساحور بكلفة قدرها 40 مليون دولار.