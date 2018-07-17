مصرف الصفا يختتم دورة متخصصة بالمعايير الشرعية الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي

اختتم مصرف الصفا "الإسلامي"، في مقر الإدارة العامة للمصرف في مدينة رام الله، دورة تدريبية متخصصة حول بعض المعايير الشرعية الشرعية الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).





جاء ذلك، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، ومدير عام العلاقات العامة في وزارة الأوقاف، خالد زواوي، والشيخ وفيق علاوي، مدير مديرية أوقاف محافظة رام الله والبيرة، ومدير عام مصرف الصفا، نضال البرغوثي، وبمشاركة ثلاثة عشر إماماً وخطيباً من خطباء المساجد في محافظتي رام الله والبيرة.

خاص دنيا الوطن- بهاء بركاتوأكد الشيخ ادعيس على أهمية هذه الدورات التي تُعنى بالمعرفة المتعلقة بالجانب التوعوي المرتبط بالأصول والقواعد الشرعية الخاصة بالصيرفة الإسلامية، والتي أصبحت تحوز حصة سوقية مهمة من القطاع المصرفي الفلسطيني.وقال الوزير ادعيس: إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومن خلال رسالتها الدينية النابعة من الفهم الوسطي والمعتدل، تدعم مثل هذه الدورات التي توجه للأئمة والخطباء الذي يحتاجون للفهم والإحاطة بالتفاصيل الشرعية المنظمة للصناعة المالية الإسلامية، وذلك من خلال عملهم اليومي في المساجد وبين الناس، في عمل سيؤدي بالضرورة إلى زيادة المعرفة لدى المواطنين الراغبين في الاطمئنان في معاملاتهم المالية والمصرفية، مشدداً على ضرورة عقد مثل هذه الدورات، التي تساهم في رفع كفاءة الخطباء والأئمة.بدوره، أكد البرغوثي، أن عقد هذه الدورات والفعاليات التي ينظمها المصرف، تأتي انطلاقاً من حرصه ودوره الريادي في طرح القضايا التي قد تثير بعض التساؤلات بين المؤسسات المصرفية الإسلامية والمواطنين، للوصول إلى توصيات تساهم في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في فلسطين، وذلك وفق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إحدى أهم المؤسسات الدولية الحاضنة للصناعة المالية الإسلامية في العالم.وأشاد البرغوثي بجهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتعاون الأئمة وخطباء المساجد في إنجاح الدورة للوصول إلى الأهداف المرجوة التي عقدت من أجلها، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي الاسلامي في فلسطين وتحقيق أهداف الشمول المالي المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية السمحاء، مشيراً إلى أن هذه الدورة هي باكورة الدورات العلمية المتخصصة المنوي تقديمها لشريحة الخطباء والأئمة في جميع محافظات الوطن للنهوض بالجانب التثقيفي لواقع التطبيق العملي للمعايير الشرعية للصناعة المالية الإسلامية في فلسطين.وفي نهاية الحفل وزع الوزير ومدير عام المصرف، الشهادات على المشاركين في الدورة، آملين أن تكون هذه الدورة قد أثرت خبرات المشاركين ورفد معرفتهم الثقافية في مواضيع التمويل الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاً، بما يضمن الوصول للتكامل بين أحكام الشريعة الإسلامية في المالية الإسلامية والقوانين المدنية والتجارية، كما كرم المصرف وزير الأوقاف، ومدير عام أوقاف محافظة رام الله والبيرة، بتقديم درع تكريمي لكل منها.يذكر، أن الدورة التدريبية التي قدمها الدكتور أيمن البدارين العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية في المصرف، والسيد محمود حفظي المراقب الشرعي، قد استمرت على مدار 20 ساعة وبشكل مكثف نوقش فيها تطبيق الجانب النظري على الواقع العملي لتطبيق المنتجات المالية الإسلامية للمعاير الشرعية الصادرة عن (أيوفي) وتشمل المعايير التالية (المرابحة، الاستصناع، الإجارة، الوكالة).