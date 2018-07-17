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الجزائر تُعيد مُحاكمة "عرّاب" منفذي هجمات فرنسا الدامية

الجزائر تُعيد مُحاكمة "عرّاب" منفذي هجمات فرنسا الدامية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجزائر، أنها ستُعيد محاكمة، إمام مسجد يوصف بالمتشدد، ويشتبه في أنه المرشد الروحي لواحد من القتلة، الذين شاركوا في الهجوم على صحيفة (شارلي إبدو) ولأحد منفذي الهجوم على متجر يهودي في عام 2015.

وجرى ترحيل جمال بغال من فرنسا على متن طائرة إلى الجزائر، بعد أن قضى حكماً بالسجن لمشاركته في محاولة تهريب عضو بارز بجماعة أصولية مسلحة من السجن، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

كان بغال، يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وتم سحب الجنسية الفرنسية منه.

وكان مصدر على صلة بالقضايا الأمنية في الجزائر قد قال: إن ترحيل بغال، قد يعقبه نقل آخر إلى دولة أفريقية أخرى في إطار مفاوضات بين فرنسا والجزائر، وأشار إلى أن الجهة المحتملة قد تكون بوركينا فاسو.

ويعتقد المحققون، أن بغال كان المرشد الروحي لشريف كواشي وهو أحد الشقيقين اللذين هاجما مقر صحيفة شارلي إبدو اليومية الساخرة في كانون الثاني/ يناير عام 2015 وأيضا لأميدي كوليبالي، الذي قتل بعد ذلك بأيام أربعة أشخاص في هجوم على متجر يهودي، بالإضافة إلى شرطية.

وكان بغال وكوليبالي وكواشي، التقوا في سجن في عام 2005 والتقوا مرة أخرى بعد خمسة أعوام في الريف الفرنسي.

وقال أكسيل ميتزكر محامي عائلات ضحايا الهجوم على المتجر اليهودي: "حاولت جاهداً الحيلولة دون طرد بغال، لكن محاولاتي ذهبت أدراج الرياح".

وامتنعت وزارات الخارجية والداخلية والعدل الفرنسية عن التعليق.

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